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نيبال تؤكد مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة
نيبال تؤكد مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة
31 مايو 2022 09:31

أكد مسؤولون نيباليون اليوم الثلاثاء مقتل جميع الأشخاص الـ 22 الذين كانوا على متن طائرة تحطمت قبل يومين بعد أن عثر رجال الإنقاذ على الجثة الأخيرة وانتشلوها من الحطام.
وكان رجال الإنقاذ ينتظرون ظروف الطقس المواتية لنقل الجثث المتبقية إلى كاتماندو من موقع الحادث في جبال الهيمالايا، حسبما قال ديو تشاندرا لال كارن، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال.

ونُقلت عشر جثث إلى كاتماندو بطائرة مروحية مساء الاثنين. وقال مسؤولون إنه سيتم تحديد هويات الجثث قبل تسليمها إلى أفراد الأسر.
وتم العثور على حطام الطائرة على ارتفاع حوالي 4500 متر في سانوسوار في موستانج، وهي منطقة في جبال الهيمالايا شمال غرب كاتماندو، بعد أكثر من 20 ساعة من الإبلاغ عن فقدانها لأول مرة، وفقا لوزارة السياحة والثقافة والطيران المدني.
وقالت الشرطة إن جهود الإنقاذ استغرقت وقتا أطول من المتوقع بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس.
وكان هناك ثلاثة من أفراد الطاقم و19 راكبا على متن الطائرة ، 16 منهم مواطنون نيباليون واثنان ألمانيان وأربعة هنود.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "تارا إيرلاينز" في رحلة قصيرة إلى جومسوم من بوخارا، وهي مركز سياحي شهير  حوالي 200 كيلومتر غرب كاتماندوعندما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.
ولقي ما لا يقل عن 74 شخصا حتفهم في خمس حوادث تحطم طائرات منذ عام 1997، وفقا لصحيفة نيبالي تايمز.
وقالت السلطات النيبالية يوم الاثنين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث.

المصدر: وكالات
تحطم طائرة
الطائرة المنكوبة
نيبال
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