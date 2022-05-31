تايلاند تضع تحت الملاحظة أشخاصاً بعد مخالطة مصاب بجدري القرود

يخضع 12 شخصا للملاحظة الطبية في تايلاند بعد مخالطة مسافر ثبتت إصابته لاحقا بجدري القرود في مطار بانكوك. وكان الراكب المعني متواجدا في مطار بانكوك لمدة ساعتين في طريقه من أوروبا إلى أستراليا، وفقا لما ذكره تشاكرارات بيتايا، مدير قسم علم الأوبئة في هيئة مكافحة الأمراض في تايلاند يوم الاثنين. وأضافت الهيئة أن الشخص لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت، ولم تظهر عليه الأعراض إلا في وقت لاحق في أستراليا، حيث تم تأكيد الإصابة بعد ذلك. وقالت الهيئة إن جميع المخالطين الـ 12، الذين كانوا من الركاب والمضيفات ، ظلوا حتى الآن بدون أعراض. وقال بيتايا إنه على الرغم من انخفاض خطر الإصابة بالعدوى، إلا أنهم يخضعون حاليا لفترة ملاحظة طبية

مدتها 21 يوما. ويجري تسجيل حالات إصابة بجدري القرود في عدد متزايد من الدول. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تنفيذ تتبع للمخالطين. وفقا لوكالة الأمن الصحي البريطانية، عادة ما يسبب الفيروس أعراضا خفيفة فقط ، ولكن تم تسجيل حالات شديدة أيضا.

المصدر: د ب أ