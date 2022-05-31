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القوات الروسية تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
منقذ يعمل على إخماد حريق في أعقاب هجوم في أوكرانيا
31 مايو 2022 09:32

 نقلت وكالة تاس للأنباء عن زعيم انفصالي تدعمه موسكو أن القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، لكن هجومها يستغرق وقتا أطول مما كانت تأمل.

وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من سيفيرودونيتسك إلى أطلال ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس.

ونقلت تاس عن ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية قوله في تقرير صباح اليوم الثلاثاء "يمكننا قول إن ثلث سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل".

وأضاف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية أن القتال مستعر في المدينة، لكن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة التي ربما كانت تأملها.

وقال "لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على البنية التحتية للمدينة".
وذكرت وكالة تاس أن تقدم القوات الروسية كان صعبا بسبب وجود العديد من مصانع الكيماويات الكبيرة في منطقة سيفيرودونيتسك.

 

المصدر: وكالات
روسيا
هجوم
روسيا وأوكرانيا
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