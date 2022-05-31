الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ترودو يعلن تشريعاً لمنع بيع وشراء المسدسات
ترودو يعلن تشريعاً لمنع بيع وشراء المسدسات
31 مايو 2022 08:59

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأميركية أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

ويهدف مشروع القانون الجديد الذي قدمته حكومة ترودو إلى إنهاء الحيازة الخاصة للمسدسات وحظر بيعها أو شرائها وحظر استيراد المسدسات إلى كندا، حسبما أعلن ترودو يوم الاثنين.

وأي شخص تثبت إدانته بالعنف الأسري سيفقد تلقائياً تراخيص الأسلحة الخاصة به، وبالإضافة إلى ذلك، يتعين زيادة العقوبات المفروضة على مبيعات الأسلحة غير المشروعة.
وفي تكساس، تسبب مسلح 18 عاماً في مذبحة بمدرسة ابتدائية يوم الثلاثاء الماضي. وأدى إطلاق النار في مدينة أوفالدي مرة أخرى إلى تأجيج النقاش حول تشديد قوانين الأسلحة الأميركية.

ويعارض الجمهوريون على وجه الخصوص بشدة فرض لوائح أكثر صرامة على الأسلحة النارية منذ سنوات.

المصدر: وكالات
ترودو
جاستن ترودو
كندا
الأسلحة
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©