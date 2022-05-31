الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
راشد بن حمدان يستقبل وفد «تنظيمية» سباق «القفال 31»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
حجر الآلاف في بكين بعد خرق لقيود كورونا
عامل صحي يرتدي معدات الوقاية الشخصية بموقع اختبار فيروس كورونا في بكين (أ ف ب)
31 مايو 2022 08:16
تسبب أحد سكان بكين بحجر الآلاف من جيرانه بعدما تجاهل أمراً بملازمة المنزل ليتبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بحقه.
وأمرت سلطات العاصمة الصينية مئات آلاف السكان بملازمة منازلهم خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة لكبح أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده منذ بدء الجائحة.
والأحد أعلنت السلطات أن رجلا في الأربعينيات من العمر لم يتقيّد بأمر العزل المعطى له بعد ارتياده مركز تسوق مصنفا "عالي المخاطر".
وقال المسؤول في جهاز الأمن العام في بكين بان تشوهونغ إن الرجل "خلال فترة عزله المنزلي... خرج مراراً وتمشى في الحي".
ولاحقا تبيّنت إصابة الرجل وزوجته، ما دفع بالسلطات إلى فرض الحجر المنزلي على خمسة آلاف شخص من جيرانهم، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومي للحجر.
ويأتي ذلك في حين بدأت بكين تخفيف القيود مع إعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف ودور السينما وإعلانها أن التفشي بات تحت السيطرة.
وتعتمد الصين استراتيجية "صفر كوفيد" القائمة على العزل الصارم وإجراء الفحوص على نطاق واسع وفرض حجر مطول للقضاء على البؤر الوبائية.
وتُفرض على المخالفين عقوبات مشددة، وقد فتحت الشرطة في هذا الإطار تحقيقا بحق الرجل الأربعيني.
ومنذ نهاية أبريل سجلت في بكين أكثر من 1700 إصابة غالبيتها بمتحور "أوميكرون".
المصدر: آ ف ب
قيود
بكين
كورونا
الصين
كوفيد 19
الأكثر قراءة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الإمارات
28 مايو 2022
الإمارات
غداً بدء حظر الأكياس البلاستيكية في أبوظبي
31 مايو 2022
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
28 مايو 2022
آخر الأخبار
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©