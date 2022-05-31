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أول دولة أوروبية تلغي "التصريح الأخضر"
أول دولة أوروبية تلغي "التصريح الأخضر"
31 مايو 2022 07:33

أعلنت إيطاليا الاثنين إلغاء شرط إظهار دليل على التطعيم ضدّ فيروس كورونا أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل دخول البلاد.
وأوردت وزارة الصحة، أن شرط إظهار ما يسمى بـ"التصريح الأخضر" لدخول إيطاليا "لن يتم تمديده" عند انتهائه في 31 مايو.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفشّى فيها فيروس كوفيد على نطاق واسع في مطلع عام 2020 وقد فرضت قيودا من بين الأكثر صرامة من بينها مطالبة كلّ العمال باستصدار التصريح الأخضر.
ومع تراجع الإصابات وتلقيح غالبية السكان، رُفع معظم الإجراءات باستثناء إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمدارس.
وسجّلت إيطاليا الانين 7537 إصابة جديدة و62 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بالفيروس إلى 166,631، وفق أرقام وزارة الصحة.

المصدر: وكالات
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إيطاليا
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