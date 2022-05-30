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الجفاف الشديد يهدد 6 ملايين صومالي
من الصومال
31 مايو 2022 01:10

تضرر أكثر من ثلث الصوماليين بسبب ظروف الجفاف الشديد، التي بدأت تهدد الأرواح والنشاط الزراعي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال عبد الرحمن عبد الشكور وارسامي، المبعوث الرئاسي الخاص لمعالجة للجفاف، للصحفيين في العاصمة مقديشو: "لقد بدأ بعض الناس يموتون والوضع يتحول إلى مجاعة، هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة".

وقال وارسامي إن الجفاف أدى أيضا إلى نزوح ما يقرب من 700 ألف شخص في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأضاف، أن وكالات الإغاثة العاملة في الصومال تقدمت بطلب للحصول على 4ر1 مليار دولار للإغاثة من الجفاف، لكنها لم تتلق حتى الآن من المانحين سوى 58 مليون دولار.
 

المصدر: وكالات
الجفاف
الصومال
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