31 ناجياً و11 مفقوداً بغرق عبارة في إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)

أكدت السلطات الإندونيسية إنقاذ 31 شخصاً ولا يزال 11 مفقودين، أمس، بعد غرق عبارة في مضيق ماكاسار الفاصل بين جزيرتي سولاويزي وبورنيو.

وانتشلت عدة قاطرات وقوارب صيد ناجين ونقلتهم إلى الشاطئ بعد غرق العبارة، التي كانت تعبر المضيق، وسط أرخبيل جنوب شرق آسيا.

وأفاد قائد فريق الإنقاذ المحلي، بأنه «جرى إنقاذ 31 شخصاً، ولا نزال نبحث عن 11 مفقوداً»، مضيفاً أن الناجين «عادوا إلى ديارهم، وهم بصحة جيدة بشكل عام».

ونشر رجال الإنقاذ مروحية، ووسعوا منطقة البحث إلى 20 ميلاً بحرياً حول موقع حادثة الغرق.