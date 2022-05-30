الصومال.. دعوة للمصالحة بهدف دحر الإرهاب

دينا محمود (لندن)

دعا رئيس الصومال حسن شيخ محمود إلى مصالحة بين القادة في البلاد، لدحر الإرهاب وعودة التنمية الاقتصادية، مشيداً بعودة القوات الأميركية للمساعدة في محاربة الإرهاب.

وقال حسن شيخ محمود، إن استتباب الأمن يعتمد على المصالحة مع قادة صوماليين آخرين بعد معركة على السلطة أدت إلى انقسام قوات الأمن إلى فصائل متناحرة.

وأذن الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر بعودة مئات الجنود الأميركيين الذين سيساعدون في تدريب وتجهيز ودعم قوات النخبة العسكرية المعروفة باسم «دنب» التي تقاتل حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وقال الرئيس الصومالي: «نشعر بامتنان كبير للرئيس بايدن لإعادة بعض القوات، لطالما لعبوا دوراً في الحرب ضد حركة الشباب»، مضيفاً أنه يرغب في استمرار الدعم الأميركي.

وقال حسن شيخ محمود، إن «على الناس أن يتصالحوا»، فيما ستشجع كلماته الحلفاء المحبطين من سلفه محمد عبدالله فرماجو، الذي أدى بطء إحراز التقدم في عهده إلى شن حرب تزداد شدتها من الإرهاب.

ومضى قائلاً: «أولويتنا القصوى هي الأمن»، على الرغم من أنه أشار إلى الأمور الملحة الأخرى، ومنها بناء المؤسسات ووضع قوانين الانتخابات وصلاحيات الحكومة.

وأقر محمود بشكاوى الفساد المتكررة، لكنه أشاد بـ«الرقمنة»، وقال إنه يخطط لمواصلة حزمة الإصلاح المالي التي ساعدت البلاد سابقاً في التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضيفاً: «كلنا مع الإصلاحات الاقتصادية».

وفي الوقت الذي يترقب فيه الصوماليون تفعيل إدارة الرئيس جو بايدن قرار إعادة نشر مئات من العسكريين الأميركيين في بلادهم، حذر محللون وخبراء أمنيون من مغبة التعويل المفرط، على الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه القوات، في دحر التهديد الذي تمثله حركة «الشباب»، وذلك في ضوء التحديات التي تكتنف جهود إرساء الاستقرار في الصومال.

ومن بين أبرز هذه التحديات، الانقسامات القائمة بين القوى السياسية في مقديشو، وعدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق بشأن شكل نظام الحكم في البلاد، أو هيكل أجهزة الأمن، بما حال طيلة العقود الثلاثة الماضية، دون وضع حد للاقتتال والصراع المسلح، الذي يجتاح الصومال، منذ سقوط نظام محمد سياد بري، مطلع تسعينيات القرن العشرين. وقادت هذه الخلافات الداخلية، إلى تعزيز قوة إرهابيي «الشباب» الذين استفادوا كذلك من قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020، بسحب القوات الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، تصاعد عدد الهجمات التي تشنها الحركة الإرهابية ضد المدنيين والقوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي المرابطة في الصومال، بنسبة تفيد تقديرات بأنها تصل إلى 17% خلال عام 2021، مقارنة بالعام السابق لذلك.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والأمني بول دي وليامز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «جورج واشنطن»، أن إعادة إدارة بايدن نشر مئات من الجنود في الصومال، يعكس إقراراً من جانبها، بتدهور الأوضاع الأمنية هناك، ويشير في الوقت نفسه، إلى إدراك السلطات الحاكمة في مقديشو، ضرورة الحصول على دعم خارجي، لمواجهة التهديدات الإرهابية المتفاقمة.

وشدد وليامز، في تصريحات نشرها موقع «ديفينس ويب» الإلكتروني المعني بالشؤون الدفاعية، على أن الدور المنتظر من مئات الجنود الأميركيين الذين سيعودون للتمركز في الصومال، لن يتمثل على الأغلب في إلحاق الهزيمة بـ «الشباب»، في ضوء ما يعترض ذلك من عقبات، وإنما في احتواء خطر الجماعة الإرهابية وإضعافه بقدر الإمكان، بما يمهد الطريق نحو إجراء مصالحة بين النخب الصومالية المنقسمة على نفسها، وفتح حوار شامل لا يستثني أحدا من القوى الفاعلة في هذا البلد.

ومع أن المهام التي ستوكل للعسكريين الأميركيين المزمع نشرهم في الأراضي الصومالية، تشمل دعم قوات الاتحاد الأفريقي، وتقديم خدمات التدريب والمشورة لقوات الأمن الصومالية، وكذلك شن ضربات أُحادية إذا اقتضت الضرورة، فإن الهدف الاستراتيجي النهائي لإعادة الانتشار الأميركي هناك، سيتمثل في الغالب، بالمساعدة على ترسيخ دعائم بنية تحتية لجهاز أمني فعال، يمكن أن يكفل الاستقرار للصوماليين على المدى البعيد.

أما على المستوى التكتيكي، فسيُقاس نجاح القوات الأميركية، بمدى قدرتها على تقليص عدد الهجمات الدموية التي يشنها إرهابيو «الشباب»، سواء ضد المدنيين أو القواعد العسكرية الصومالية، والقوات الأفريقية، والتي تُستخدم فيها عادة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.