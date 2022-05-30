«أغاتا» يقترب من المنتجعات الساحلية المكسيكية

توجّه الإعصار أغاتا الاثنين، في مسار متوقّع، نحو سلسلة منتجعات سياحيّة على شواطئ في جنوب - غرب المكسيك، حيث فتحت السلطات ملاجئ لآلاف الأشخاص.

ورصد أغاتا وهو الأول لهذا الموسم في شرق المحيط الهادئ، على بعد 80 كيلومترا في بويرتو أنحيل في جنوب غرب ولاية أوكساكا عند الساعة 15:00 (ت.غ) مصحوباً برياحٍ بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة،وفق المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وتوقّع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل أغاتا، وهو من الفئة 2 على مقياس سافير - سيمبسون الذي يشمل خمس درجات، إلى اليابسة بعد ظهر أو مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، وأن تتراجع قوّته مع تقدّمه برّاً.

وعمد السكّان على طول الساحل، إلى تخزين المياه والمواد الغذائيّة، واتخذوا إجراءات احترازيّة، لحماية منازلهم ومصالحهم. وقد أقفلت مراكز الرياضات المائيّة في المنطقة وألغت شركات الطيران رحلاتها إلى مطارٍ دوليّ في هواتولكو.

وحذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن "هطول الأمطار قد يسبب انزلاقات تربة وارتفاعاً في منسوب الأنهار فضلاً عن فيضانات".

وأضاف المركز أنّ "فيضانات وانهيارات طينيّة تهدّد حياة السكّان" قد تقع في ولاية أوكساكا وجارتها تشياباس.وعمدت السلطات إلى فتح حوالى 200 ملجأ تتسع لقرابة 26800 شخصٍ، بينما استعدّت الفنادق لإيواء السيّاح.

وأفادت هيئات الإغاثة المحليّة «فرانس برس»، أن «الملاجئ فتحت وبدأ الناس بالوصول». وتتعرض المكسيك سنويا لأعاصير مدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.