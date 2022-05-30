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السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكل الحقوق
الرئيس المصري خلال استقباله نظيره البولندي (من المصدر)
31 مايو 2022 01:14

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية.
وأوضح السيسي خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا في القاهرة، أن المباحثات تطرقت لاستعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك على الرغم من العبء الملقى على الاقتصاد المصري.
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهودها للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية.
كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره، وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة، وسبل التغلب عليها.

عبدالفتاح السيسي
مصر
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