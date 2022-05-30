اليمن.. 8 قتلى بانفجار ألغام «حوثية» خلال 48 ساعة

عدن (الاتحاد، وكالات)

قتل 8 مدنيين بانفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة بالساحل الغربي خلال الـ48 ساعة الماضية.

ووثقت جهات حقوقية، وقوع سلسلة انفجارات بألغام حوثية في مديريات «حيس، الجراحي، الدريهمي، الحالي» جنوبي وشرقي الحديدة.

وفي الدريهمي، قُتل شقيقان بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الإرهابية عندما كان يستقلان دراجات نارية في ضواحي بلدة «المزنمي» ليفارقا الحياه على الفور.

وسبق ذلك بساعات، مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات كانوا أيضاً على متن دراجة نارية قبل أن يقعوا شراك الألغام في بلدة «الحشاش» بالطريق الرابط بين مديريتي «حيس والجراحى» جنوبي الحديدة، وفقاً لمصادر محلية.

وبحسب المصادر، فإن لغماً حوثياً آخر أودى بحياة عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فهد المصباحي أثناء قيادته دراجة نارية في إحدى الطرق الفرعية بمديرية «الجراحي» جنوب الحديدة.

ويعتمد سكان الحديدة بشكل مكثف على الدراجات النارية في تنقلاتهم بين المدن والقرى تجنباً للمركبات التي قد تكون هدفا أكثر دموية للألغام الحوثية.

والسبت الماضي، فجعت عائلة يمنية، بعد عثورها على 2 اثنين من ذويها، أحدهما طفل، جثتين هامدتين إثر مقتلهما بانفجار لغم للحوثيين في مديرية «حيس» جنوبي المحافظة.

كما أودى انفجار لغم آخر لميليشيات الحوثي بحياة امرأة في حي «الربصة» بمديرية «الحالي» بمحافظة الحديدة ليرتفع بذلك ضحايا الألغام الحوثية إلى 8 مدنيين خلال يومين فقط.

وفي سياق آخر، عثرت الفرق الهندسة في الساحل الغربي، أمس، على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مياه البحر الأحمر.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن دورية من خفر السواحل قطاع البحر الأحمر أبلغت الجهات المختصة في القوات المشتركة عن وجود لغم بحري جرفته الأمواج إلى قرب شواطئ مدينة «الخوخة» جنوب الحديدة، موضحاً أن فريقاً هندسياً من «مسام» سارع بالتعامل مع اللغم وإبطال مفعوله والتخلص منه بتفجيره في مكان بعيد عن التجمعات السكانية.

يشار إلى أن الفرق الهندسة في القوات المشتركة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من تفكيك مئات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي في مياه وشواطئ الساحل الغربي.

وتقوم الفرق الهندسة بتفجيرها التزاماً بالاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الألغام.