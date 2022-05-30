اليمن: حملة تحصين ضد «الحصبة» تستهدف 1.3 مليون طفل

عدن (الاتحاد)

تنطلق اليوم الثلاثاء في اليمن حملة التحصين ضد «الحصبة» تنظمها وزارة الصحة والسكان بدعم من شركاء القطاع الصحي والتي تستهدف خلال أيامها الستة أكثر من مليون و355 ألف طفل من عمر 6 أشهر وحتى العاشرة، بمن فيهم من سبق لهم التحصين.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحملة ستنفذ في 74 مديرية في 10 محافظات محررة، وسيعمل على تنفيذها 2623 فرقة صحية بين ثابتة ومتحركة ينضوي في إطارها 5246 كادرا صحيا.

وأكد أن الترتيبات الفنية واللوجستية قد اتخذت للبدء في تنفيذ فعاليات الحملة، لافتاً إلى أن نشاطاً توعوياً وإرشادياً قد شهدته مختلف المحافظات من خلال برنامج متكامل لدعم أنشطة الحملة أعده المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة اليمنية.