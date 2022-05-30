وزير الإعلام اليمني: تجنيد «الحوثي» للأطفال عقبة أمام السلام

عدن (الاتحاد)

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في عمليات تجنيد الأطفال عبر ما يسمى «المراكز الصيفية».

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بأن «حشد ميليشيات الحوثي الإرهابية عشرات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد، وتعبئتهم بالافكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والإرهاب، سيكون له مخاطر على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين». وأكد الإرياني، أن «مضي الميليشيات في سياسة تفخيخ عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسية أمام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام».

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي للقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات.