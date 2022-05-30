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الكاظمي يطالب القوات العراقية بحماية أبراج الطاقة
الكاظمي يطالب القوات العراقية بحماية أبراج الطاقة
31 مايو 2022 01:14

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، أمس، أن هناك منجزات ميدانية وعسكرية واضحة في عمليات ملاحقة فلول «داعش» الإرهابية، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية إلى تأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة لمنع استهدافها من العناصر الإرهابية. 
وطالب الكاظمي، خلال حضوره المؤتمر الأمني الموسع للقيادات الأمنية العراقية، بإزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، وإظهار المدن بالشكل اللائق.
وأضاف قائلاً: «إن المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية العراق من المخدرات ومن السلاح المنفلت، وهي تحديات كبيرة تتطلب مزيداً من الجهود».
وفي غضون ذلك، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ قيادي في تنظيم «داعش»، لإدانته بأنّه المسؤول الأوّل عن هجوم انتحاري وقع في يناير 2021، وأودى بحياة 32 شخصاً، بحسب بيان رسمي نشر أمس.
وفجر انتحاريان أنفسهما في 21 يناير 2021 وسط العاصمة بغداد، بهجوم تبناه تنظيم «داعش»، وأوقع كذلك أكثر من 110 جرحى، وكان الانفجار الذي حصد أكبر عدد من القتلى داخل العاصمة منذ إعلان الانتصار على التنظيم عام 2017.

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العراق
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