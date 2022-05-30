الإمارات.. 5 عقود في حفظ السلام العالمي

شعبان بلال (القاهرة)

على مدار أكثر من 5 عقود، عملت دولة الإمارات على تعزيز السلام في المنطقة العربية والعالم بطرق شتى، ومنها المساهمة في قوات حفظ السلام، باعتبارها عضواً مؤثراً في المجتمع الدولي، وداعماً للأمن والاستقرار الدوليين.

ويؤكد خبراء عسكريون ودبلوماسيون أن الإمارات ساهمت من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام في تعزيز استقرار العالم، خصوصاً في المناطق التي تواجه أزمات أمنية وعدم استقرار، لافتين إلى أن الإمارات في صدارة الدول الراعية للسلام.

وكرست الدولة نفسها لاعباً أساسياً وشريكاً مهماً في إنجاح مبادرات السلام على المستوى الإقليمي والدولي، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب. وشاركت الإمارات في العديد من مهام حفظ السلام الأممية، منها حفظ السلام في الدول العربية الشقيقة، وعملية تحرير الكويت، وإعادة الأمل في الصومال، وحفظ السلام في كوسوفا وأفغانستان وغيرها.

ومثلما يشير الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، دائماً ما تشارك الإمارات في كل الأحداث الدولية الداعمة للسلام، سواء بالاشتراك في قوات حفظ السلام، أو المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، لاسيما أنها قوة فاعلة دولياً.

وشدد فرج، وهو أيضاً مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، على أن الإمارات دولة محبة ومشاركة في السلام بالسبل كافة، وهو ما يضعها في مصاف الدول الراعية للسلام في العالم، ويجعلها دولة ذات قوة مؤثرة في المجتمع الدولي ومشاركة في الأنشطة الدولية.

وأوضح الخبير العسكري أن قوات حفظ السلام مع بقية الدول تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الصراعات والدول التي تُعاني من أزمات سياسية وأمنية وتحمي أرواح المدنيين. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي ل«حَفَظة السلام» الذي يوافق التاسع والعشرين من مايو كل عام، أن العمليات الأممية لحفظ السلام لا يمكن أن تنجح بمفردها في تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الصراعات، وتأمين الحلول السياسية الدائمة، موضحة أن شراكاتها مع الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة ضرورية لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة الناس، لاسيما في مجالات من مثل: التنمية الاقتصادية، وسيادة القانون، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وإتاحة خدمات الصحة والتعليم.

واختارت المنظمة الأممية موضوع احتفالية العام الجاري تحت شعار: «الناس، والسلام، التقدم، وقوة الشراكات». ولطالما كانت دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في إرساء دعائم السلام، وتعزيز التنمية الاقتصادية وسيادة القانون وحقوق المرأة، كما جسدت حقوق الإنسان واقعاً ملموساً، وأسهمت على مدار عقود في نشر خدمات الصحة والتعليم عالمياً. ويقول الدبلوماسي السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مشاركة الإمارات في قوات حفظ السلام يتفق مع أهداف سياستها الخارجية، التي تهدف دائما إلى تعزيز استقرار الدول عبر الإسهام في السلم والأمن الدوليين بشتى الطرق. وأشار هريدي إلى إسهامات الإمارات، ضمن عمليات حفظ السلام، التي امتدت أيضاً إلى المشروعات الإنسانية بهدف المساعدة في إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفتح المدارس والمستشفيات. والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات أساس راسخ في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، كما السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية. وذكر أستاذ القانون السعودي الدكتور أصيل الجعيد أن لدولة الإمارات المتحدة جهود بارزة في حفظ السلام، موضحاً أنها ساهمت في محور الناس والسلام والتقدم وقوة الشراكات ولا تزال تساهم بكل قوة في تعزيز الاستقرار العالمي. وأوضح الجعيد لـ«الاتحاد»، أن هناك العديد من المشاركات المتميزة للإمارات خلال العقود الخميس ماضية وحتى الآن، منها المشاركة في مهام حفظ السلام في الدول العربية الشقيقة وعملية تحرير الكويت ودعم السلام في دول عديدة كالصومال وكوسوفو وأفغانستان وغيرها، بهدف دعم استتباب الأمن والسلام.