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بريطانيا تمنح «تأشيرة العمل» لهذه الفئة
جانب من العاصمة البريطانية لندن
30 مايو 2022 23:51

الاتحاد - أبوظبي

أعلنت الحكومة البريطانية عن نظام تأشيرة جديد، يُمنح لخريجي «أفضل الجامعات في العالم»، الذين تخرجوا في السنوات الخمس الماضية، بغض النظر عن جنسياتهم.

وقالت الحكومة البريطانية، إن «مسار الأفراد ذوي الإمكانات العالية، سيجذب الألمع والأفضل في بداية حياتهم المهنية».

وسيكون البرنامج متاحا لخريجي أفضل الجامعات غير البريطانية، الذين تخرجوا في السنوات الخمس الماضية، والذين سيكونون مؤهلين للحصول عليه بغض النظر عن مكان ولادتهم، ولن يحتاجوا إلى عرض عمل من أجل التقديم، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن هيئة الإذاعة البريطانية.

وسيتم منح المتقدمين تأشيرة عمل لمدة عامين، إذا كانوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير، و3 سنوات إذا كانوا حاصلين على درجة الدكتوراه.

وسيتمكنون بعد ذلك، من التحول إلى تأشيرات عمل أخرى طويلة الأجل، إذا استوفوا متطلبات معينة.

ولن يكون هناك حد أقصى لعدد الخريجين المؤهلين. وللتأهل، يجب أن يكون الشخص قد التحق بجامعة ضمن أفضل 50 جامعة، أو ظهرت على الأقل مرتين في تصنيفات «تايمز» للتعليم العالي بالعالم.

 

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