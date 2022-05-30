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زيلينسكي يناشد الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي
زيلينسكي
30 مايو 2022 23:05

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وضع حد "للخلافات" الداخلية، قائلاً إنها تساعد موسكو فقط، فيما حض الكتلة على إقرار المزيد من العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، خلال قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل عبر الفيديو "يجب إنهاء كل الخلافات في أوروبا، الخلافات الداخلية تشجع روسيا على ممارسة المزيد من الضغط عليكم. حان الوقت لأن تكونوا متّحدين"، مضيفاً "على أوروبا أن تظهر قوتها".

وتابع "فقط من خلال وحدة أكبر يمكن إيجاد ردود فعالة على كل ما تفعله روسيا ضدنا وضدكم".

وشجع الرئيس الأوكراني الدول الـ27 على إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا "تشمل عقوبات على النفط".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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