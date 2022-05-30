بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين «بمواصلة الضغط» من أجل وضع ضوابط أكثر تشدداً لحمل الأسلحة وهو مطلب يزداد إلحاحاً في البلاد التي لا تزال تحت صدمة مذبحة يوفالدي الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأميركي الذي زار المدينة الواقعة في تكساس الأمد وأمضى ساعات مع عائلات الضحايا، إن «الألم لا يزال ملموساً».

الثلاثاء الماضي قتل 19 طفلاً تراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً ومدرستان في مدرسة روب الابتدائية برصاص مراهق، ما أغرق الولايات المتحدة مجدداً في كابوس إطلاق النار في المدارس.

وقال بايدن للصحافيين «لطالما كانت لدي الرغبة» في التحرك في مسألة السلاح، مؤكداً أنه «سيواصل الضغط» في ذلك الاتجاه.

وأضاف «ليس من المنطقي التمكن من شراء شيء يمكنه إطلاق ما يصل إلى 300 طلقة».

وجرت مفاوضات بين نواب ديموقراطيين وجمهوريين في محاولة للتوصل الى تسوية لهذه القضية الشائكة التي فشل جو بايدن حتى الآن في إصدار تشريعات بشأنها.

وأوضح الرئيس الديموقراطي الاثنين أنه لم يشارك في هذه المناقشات. لكنه قال «أعتقد أن الأمور أصبحت خطرة لدرجة تجعل الجميع أكثر عقلانية حول هذا الموضوع».