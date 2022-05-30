الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ماكرون يعرب عن أسفه لمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
ماكرون
30 مايو 2022 22:14

ذكر مسؤولون فرنسيون أن المراسل العسكري الفرنسي فريدريك لوكلير ايمهوف لقي حتفه في قصف روسي بينما كان يغطي عملية إجلاء إنسانية قرب مدينة سيفيرودنيتسك بشرق أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا عن تعازيهما لأسرة المراسل وقناة "بي.إف.إم.تي.في" التي كان يعمل لديها.

وقالت كولونا إن فرنسا سوف تطالب بفتح تحقيق.

وقال ماكرون في تغريدة: "كان الصحفي فريدريك لوكلير إيمهوف في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب.. وتعرض لإصابة مميتة بينما كان على متن حافلة أثناء القيام بمهمة إنسانية بصحبة مدنيين".

وذكرت قناة "بي.إف.إم.تي.في" أن الصحفي 32 عاما أصيب بشظية قنبلة.

وكانت هذه رحلته الثانية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب. وأصيب زميل له بإصابات طفيفة في الحادث.

المصدر: وكالات
روسيا
إيمانويل ماكرون
أوكرانيا
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©