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المستشار الألماني متفائل بشأن اتفاق لحظر النفط الروسي
المستشار الألماني أولاف شولتس
30 مايو 2022 19:30

قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الخلاف حول حظر الاتحاد لواردات النفط من روسيا.

وقال شولتس اليوم الاثنين في بروكسل لدى وصوله إلى القمة إن كل شيء ينم عن «التوصل لاتفاق».

وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما إذا كان الأمر كذلك بالفعل، لكن كل ما أسمعه يبدو وكأنه يمكن أن يكون هناك إجماع عاجلاً أم آجلاً». وينص اقتراح حل وسط من قبل المفوضية الأوروبية على وقف واردات النفط الروسي المنقولة عبر السفن في الوقت الحالي. وقد تستمر المجر، التي تعارض حتى الآن خطط الحظر، في الحصول على النفط من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا الضخم.

وقال شولتس عن موقف المجر: «من المهم أن نتصرف على نحو موحد هنا. يتمثل الإجراء الموحد في أن يفهم الجميع أن هذا لن ينجح إلا إذا رأى الجميع أنفسهم جزءاً من المجتمع». ومن المقرر أن تستمر القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي حتى غد الثلاثاء.

المصدر: وكالات
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