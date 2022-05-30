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روسيا تبدأ شحن الحبوب من جنوب أوكرانيا
أرشيفية
30 مايو 2022 18:28

بدأت روسيا التي تمنع شحن الصادرات الزراعية من الموانئ الأوكرانية منذ عدة أسابيع، في استيراد الحبوب من منطقة خيرسون المحتلة المطلة على البحر الأسود.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية الموالية لروسيا في خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، اليوم الاثنين إن "تصدير محصول العام الماضي إلى روسيا قد بدأ".

ويوضح ستريموسوف أن الهدف من ذلك هو توفير مساحة للمحصول الجديد في المخازن، وأضاف أنه لهذا السبب تم بيع جزء من مخزون الحبوب إلى روسيا، دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن الظروف التي أعطى المزارعون محصولهم بموجبها للمحتلين.

 

المصدر: وكالات
روسيا
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