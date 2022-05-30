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الرئيس الأوكراني السابق بوروشنكو يغادر بلاده
الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو
30 مايو 2022 18:10

أعلن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو، الاثنين، أنه سُمح له بمغادرة البلاد بعد أن مُنع من اجتياز الحدود مرتين في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مكتبه في رسالة لـ«فرانس برس»: «بعد ضغوط من نواب البرلمان الأوروبي وأعضاء في حكومات دول الاتحاد الأوروبي، تمكن بترو بوروشينكو من السفر إلى الخارج للمشاركة في قمة ومؤتمر حزب الشعب الأوروبي في روتردام».

وأكد المصدر نفسه أنّ بوروشنكو أبرز خلال اجتيازه الحدود "الوثائق نفسها التي أبرزها لدى منعه من المرور في المرتين السابقتين".

وقال حزب "التضامن الأوروبي" الذي يرأسه بوروشنكو، إنه "مقتنع بأن السلطات تعمّدت منع بوروشنكو من الذهاب إلى اجتماع الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس".

وكان الرئيس السابق سيدعو خلال الاجتماع "الحلفاء إلى تزويد أوكرانيا بخطة عمل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال قمة مدريد في يونيو من هذا العام". وكان بوروشنكو رئيساً لأوكرانيا من 2014 إلى 2019، وحزبه هو ثاني أكبر حزب في البرلمان.

المصدر: وكالات
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