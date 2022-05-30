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رئيس الوزراء الأسترالي الجديد ينال الغالبية في مجلس النواب
أنتوني ألبانيزي (أرشيفية)
30 مايو 2022 18:05

نال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد العمالي أنتوني ألبانيزي الغالبية المطلقة في مجلس النواب ما يتيح له تجاوز تأمين دعم نواب مستقلين إلى حد ما، بحسب توقعات اللجنة الانتخابية التي نشرت الاثنين.

بحسب التقديرات الرسمية، فإن رئيس حزب العمال الذي أنهى فوزه في 21 مايو في الانتخابات تسع سنوات من حكم المحافظين، نال 76 مقعداً على الأقل من أصل 151.

هكذا بات العماليون يتقدمون إلى حد كبير على الائتلاف المحافظ المنتهية ولايته الذي يعتبر مسؤولاً عن عدم تحرك أستراليا لمكافحة الاحتباس الحراري ودعم الصناعات التي تعمل بالطاقة الأحفورية.

في مجلس الشيوخ، لم يتضح بعد توزيع المقاعد بشكل كامل وقد يحتاج حزب العمال إلى دعم أعضاء من مؤيدي حماية البيئة وبينهم نجم الركبي السابق ديفيد بوكوك ليتمكن من التشريع، لا سيما بشأن أهداف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

المصدر: وكالات
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