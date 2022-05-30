21 إصابة مؤكدة بـ«جدري القردة» في نيجيريا

سجلت نيجيريا 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة منذ شهر يناير، من بينها حالة وفاة واحدة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية المحليّة السبت. وسجّلت في أوروبا وأميركا الشماليّة أخيراً إصابات عدّة بهذا المرض النادر، الذي اكتشف للمرة الأولى في أفريقيا.

ويكمن أن يشفى المصابون به من تلقاء أنفسهم. ومساء السبت، أعلن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا تسجيل 66 حالة محتملة من جدري القردة في تسع ولايات من بينها العاصمة أبوجا.

وتأكّدت بعدها إصابة 21 شخصاً، وتوفي أحدهم، وهو يبلغ من العمر أربعين سنة ويعاني من مرض في الكلى. ويرتفع خطر الإصابة بهذا المرض في نيجيريا، البلد ذو الكثافة السكّانية الأكبر في أفريقيا، لكنّ تداعياته الصحيّة تبقى ضعيفة نسبياً، وفق السلطات الصحيّة المحليّة. «لم يُظهر الوضع الحاليّ في البلاد وفي العالم تهديداً جدياً... يمكن أن يؤدي إلى مرضٍ خطير أو ارتفاع في معدّل الوفيات».

وجدري القردة بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروس من الحيوان إلى الإنسان).

ومن عوارض الإصابة به تضخّم الغدد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

ولا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة الفيروس رغم أنّ التطعيم ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية منه.