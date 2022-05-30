انتشال 21 جثة من بين حطام الطائرة النيبالية

انتشلت فرق الإغاثة النيبالية الاثنين 21 جثة من حطام طائرة ركاب سقطت الأحد في جبال الهيمالايا وعلى متنها 22 شخصاً. فقد الاتصال مع طائرة «توين أوتر» التابعة لشركة «تارا اير» بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوخارا (غرب النيبال) صباح الأحد للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة معروفة للأشخاص الذين يقصدون جبال الهيمالايا.

الاثنين بعد استئناف عمليات البحث التي لم تثمر الأحد، نشر الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لحطام الطائرة على سفح جبل، بينما بدا رقم التسجيل 9N-AET واضحاً على الجناح.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي نارايان سيلوال في تصريح لـ «فرانس برس»: «تم انتشال 21 جثة والفرق تواصل البحث عن الجثة المتبقية».

وتابع: «من الصعب جداً العمل في المنطقة. الطائرة تحوّلت إلى أجزاء عدة مبعثرة في كل أنحاء المنحدر».

ويشارك في عمليات البحث نحو 60 شخصاً، بينهم عناصر في الجيش والشرطة ومرشدون عاملون في الجبال إلى جانب السكان، علماً أن العديد منهم اضطروا لقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى المكان.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن الطائرة «تعرّضت لحادث» على ارتفاع 4420 متراً في منطقة سانوسوير التابعة لبلدية ثاسانغ في منطقة موستانغ.

بدوره، أفاد الناطق باسم مطار بوخارا ديف راج سوبيدي: «بعد تحليل الصور التي تلقيناها، يبدو أن الطائرة لم تحترق. كل شيء متناثر في الموقع. يبدو أن الطائرة اصطدمت بصخرة كبيرة على الجبل».