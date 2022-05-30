جونسون يشعر بخيبة أمل بشأن معاملة جماهير ليفربول في باريس

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي تم التعامل بها مع مشجعي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس، واصفاً مشاهد المشاكل الجماهيرية قبل المباراة بأنها مزعجة ومقلقة.

وقال شاهد من «رويترز» إن العشرات اقتحموا الاستاد، بينما أصيب آخرون بالخارج، بينهم أطفال، بالغاز المسيل للدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب.

وقال المتحدث: «اللقطات من استاد فرنسا مطلع الأسبوع كانت مزعجة ومقلقة للغاية. نعلم أن العديد من مشجعي ليفربول سافروا إلى باريس لقضاء وقت ممتع... ونشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي عوملوا بها».

وأضاف:«نحث الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على العمل بشكل وثيق مع السلطات الفرنسية للتحقيق بشكل كامل في الواقعة ونشر هذه النتائج».