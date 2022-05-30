أحدث مستجدات "كورونا" حول العالم

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 525.89 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 6 ملايين و699 ألفا و879 حالة. وتم تسجيل الإصابات بالفيروس وفق إحصاء رويترز في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019 .

المصدر: وام