وزيرة خارجية فرنسا تلتقي مع رئيس أوكرانيا في كييف اليوم

تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا الاثنين "للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة الهجوم الروسي"، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الاثنين. وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي".

المصدر: وكالات