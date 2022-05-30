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كوريا الشمالية ترفع قيود كورونا وسط استقرار الوضع الخاص بالفيروس
كوريا الشمالية ترفع قيود كورونا وسط استقرار الوضع الخاص بالفيروس
30 مايو 2022 10:11

ذكرت وسائل الإعلام أن كوريا الشمالية رفعت القيود المفروضة على الحركة في العاصمة بيونج يانج بعد اعترافها لأول مرة بتفشي كوفيد19 قبل أسابيع مع إعلان كوريا الشمالية إن وضع الفيروس أصبح تحت السيطرة الآن.
وتخوض كوريا الشمالية معركة حامية ضد موجة غير مسبوقة من كوفيد-19 منذ إعلان حالة الطوارئ وفرض إغلاق على مستوى البلاد هذا الشهر مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية ونقص الغذاء.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر لم تذكره في بكين إنه تم رفع القيود اعتبارا من يوم الأحد.
وقال متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتعامل مع شؤون الكوريتين إنه لا يمكنها تأكيد النبأ لأن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية لم تعلن القرار.

وجاء تقرير كيودو بعد فترة وجيزة من رئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا للمكتب السياسي لمناقشة تعديل قيود مكافحة الوباء مع تقييمهم بأن الوضع فيما يتعلق بأول تفش لكوفيد-19 في البلاد "يتحسن".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية سجلت ظهور أعراض الحمى على 100710 أشخاص وحالة وفاة أخرى حتى مساء الأحد مقارنة مع نحو 390 ألفا قبل أسبوعين. وارتفع عدد الوفيات إلى 70.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
كورونا
كوفيد 19
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