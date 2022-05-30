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قتيل ومصابون في إطلاق نار بولاية أميركية
قتيل ومصابون في إطلاق نار بولاية أميركية
30 مايو 2022 08:47

لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون بعد اندلاع إطلاق نار خلال مهرجان تذكارى بولاية أوكلاهوما الأميركية.

وأقيمت فعاليات تذكارية في مكان مكشوف لإحياء يوم الذكرى وهو يوم لتكريم الجنود الأميركيين الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن بيان مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما أن نحو 1500 حضروا المهرجان بساحة المدينة القديمة في مدينة تافت بأوكلاهوما الواقعة على بعد حوالي 45 ميلا جنوب شرق تولسا، عندما وقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. ووفقا للشبكة الأمريكية، قال شهود عيان للمحققين إن إطلاق النار اندلع بعد مشادة جرت بعد منتصف الليل بقليل. ومن بين المصابين طفلان.

ولم يتم احتجاز أي مشتبه به، وفقا للسلطات، فيما دعا مسؤولون أي شخص قد تكون لديه معلومة التواصل مع مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أوكلاهوما
إطلاق نار
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