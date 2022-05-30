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العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة في جبال الهيمالايا
أفراد عائلات وأقارب الركاب على متن الطائرة المفقودة
30 مايو 2022 07:49

 أعلن الجيش في نيبال أنه تم العثور على حطام الطائرة المفقودة على سفوح جبال الهيمالايا النيبالية اليوم 
الاثنين وذلك بعد يوم من فقدانها وعلى متنها 22 شخصا.

وكتب المتحدث باسم الجيش النيبالي نارايان سلوال على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه تم العثور على الطائرة في "سانوسوير" في مقاطعة "موستانج" الواقعة في جبال الهيمالايا شمال غرب العاصمة كاتماندو.

وذكر في تغريدته "قوات البحث والإنقاذ حددت موقع تحطم الطائرة، قائلا إنه سيجري الكشف عن تفاصيل لاحقا.
ولا يزال مصير 22 شخصا كانوا على متن الطائرة مجهولا.

وكانت طائرة شركة تارا للخطوط الجوية متجهة فى رحلة إلى مطار يقع في منطقة جبلية في جومسوم قادمة من بوخارا، وهي مقصد سياحي شهير على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب كاتماندو، وعلى متنها طاقم مكون من 3 أفراد و 19 راكبا عندما فقدت الاتصال بمركز الحركة الجوية في حوالي الساعة التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة صباح ( 0410 بتوقيت جرينتش )يوم الأحد، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة نيبال بيشنو كومار .

كان على متن الطائرة المفقودة أربعة هنود وألمانيين اثنين و 16 نيبالياً.

المصدر: وكالات
حطام طائرة
تحطم طائرة
نيبال
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