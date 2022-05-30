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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في البرازيل مع تشريد الآلاف
عمال الإنقاذ وهم يسيرون وسط حطام الانهيار الأرضي الذي دمر عدة منازل في مجتمع جارديم مونتي فيردي ، حي إيبورا ، في ريسيفي
30 مايو 2022 07:51

قالت الحكومة البرازيلية إن أكثر من 100 شخص فقدوا أو تأكدت وفاتهم في البلاد نتيجة انهيارات طينية وسيول نجمت عن الأمطار الغزيرة واكتسحت عدة أحياء وبلدات في شمال شرق البرازيل.

وهذه رابع مرة تشهد فيها البرازيل فيضانات ضخمة خلال خمسة أشهر.

يأتي هذا الدمار أيضا في الوقت الذي يتساءل فيه العلماء عما إذا كانت دورات الأمطار غير الطبيعية التي تشهدها أكبر دولة في أميركا اللاتينية، ناجمة عن آثار تغير المناخ.

وقال جهاز الدفاع المدني الاتحادي المسؤول عن إدارة الطوارئ على تويتر إنه حتى بعد ظهر يوم الأحد، لقي 56 شخصا حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد وتوفي شخص آخر في ولاية ألاجواس المجاورة. وفقد 56 شخصا آخرون في بيرنامبوكو.

المصدر: وكالات
السيول
الفيضانات
البرازيل
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