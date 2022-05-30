الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الشمالية
طاقم طبي في كوريا الشمالية
30 مايو 2022 07:43

 سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن أكثر من 100 ألف و710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم تقدم البلاد اليوم الأحد أي معلومات حول تسجيل وفيات إضافية، وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الأحد أن إجمالي الوفيات بلغ 70 حالة.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخرأبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 55ر3 مليون حالة، تعافى منهم 36ر3 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 188 ألفا و 530 شخصا. 

المصدر: د ب أ
بيونج يانج
كورونا
كوفيد 19
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©