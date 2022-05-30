أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الشمالية

سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن أكثر من 100 ألف و710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية. ولم تقدم البلاد اليوم الأحد أي معلومات حول تسجيل وفيات إضافية، وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الأحد أن إجمالي الوفيات بلغ 70 حالة. وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخرأبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 55ر3 مليون حالة، تعافى منهم 36ر3 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 188 ألفا و 530 شخصا.

المصدر: د ب أ