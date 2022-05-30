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تحطم طائرة الركاب المفقودة في نيبال
صورة تظهر رقم الذيل 9N-AET، في Simikot ، نيبال
30 مايو 2022 07:15

أعلن الجيش في نيبال اليوم الاثنين إنه حدد موقع تحطم طائرة كانت قد اختفت يوم الأحد وعلى متنها 22 شخصاً.

وقال المتحدث باسم الجيش على تويتر "قامت قوات البحث والإنقاذ بتحديد موقع موقع تحطم الطائرة" ونشر صورة للحطام مع رقم ذيل الطائرة واضح بشكل جلي.

المصدر: رويترز
طائرة
تحطم طائرة
نيبال
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