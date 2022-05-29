واشنطن تدعو لتحويل هدنة اليمن إلى عملية سلام شاملة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

دعت الولايات المتحدة الأميركية المجتمع الدولي للعمل على تحويل الهدنة الأممية في اليمن إلى عملية سلام أكثر شمولاً، فيما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع في محافظة تعز، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في خلق العقبات والعراقيل أمام كل الحلول الرامية لفتح الطرق والمعابر والسماح بتنقل المدنيين.

ودعا المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينج، المجتمع الدولي للعمل لتحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سلام أكثر شمولاً، حسب ما نقلته عنه إدارة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، أمس.

وقال ليندركينج خلال لقائه السفير الفرنسي لدى واشنطن فيليب إيتيان: إنه «يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لضمان تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سلام أكثر شمولاً ومساعدة اليمن على استقرار اقتصاده».

يأتي هذا غداة إعلان الأمم المتحدة، مساء أمس الأول، عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تعز ومحافظات أخرى، بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية المنظمة الدولية.

جاء ذلك في ختام جولة أولية من محادثات مباشرة، هي الأولى من نوعها بين الجانبين استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جروندبرج. وقال جروندبرج في بيان: إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.

ودعا الوسيط الدولي وفدي الطرفين إلى اختتام مداولاتهم بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني.

وقال جروندبرج: إن «أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً».

من جهته، أكد رئيس الفريق المفاوض عن الحكومة اليمنية، عبد الكريم شيبان، استمرار النقاش والمشاورات في عمّان حول رفع المعاناة عن أبناء تعز وفتح الخطوط الرسمية المعروفة.

وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العميد طارق محمد صالح، أمس، مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مستجدات الأوضاع في المحافظة.

واستمع العميد طارق صالح، من محافظ تعز إلى المعاناة الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي واستمرارها في خلق العقبات والعراقيل أمام كل الحلول الرامية لفتح الطرق والمعابر والسماح بتنقل المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع خريطة مفصلة بالخطوط والطرقات الرئيسية في مدينة تعز والتي لابد من فتحها دون تلكؤ من قبل ميليشيات الحوثي في حال ذهبت المفاوضات نحو تمديد الهدنة، وهي الطرق التي كانت مفتوحة قبل العام 2015، ومحاولات الميليشيات الحوثية الالتفاف على تعهداتها بفتح طرق فرعية في تنصل واضح من التزاماتها.

إلى ذلك، عقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الاجتماع الأول للجنة التنسيق العسكرية التي ضمت ممثلين عن الأطراف في العاصمة الأردنية عمَّان.

حضر الاجتماع ممثلون عسكريون عن الحكومة اليمنية، وقيادة القوات المشتركة وميليشيات الحوثي، وترأس الاجتماع المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنتوني هايورد.

ووفق ما نشر في موقع الأمم المتحدة، ركزت النقاشات على إنشاء آلية نشطة لتنسيق الحوار والتواصل المنتظمين بهدف معالجة خفض تصعيد الأحداث التي لها أثر على المدنيين والتي تهدد بعرقلة الهدنة عن مسارها.

ونقل موقع الأمم المتحدة على لسان رئيس الاجتماع العميد هايورد: «من المهم أن تتوافر المساحة الحيادية للأطراف ليتمكنوا من الحديث والتفاعل فيما بينهم بصراحة وصدق واحترام وحرية، مع التركيز على الحلول».

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية اعتدت على مبنى المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع «دمت» وحولته إلى أملاك خاصة لمشرفيها.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات التي يتورط فيها عدد من قيادات الميليشيات الحوثية شملت القيام بالبناء وتأجير مدخل المؤسسة لأحد المستثمرين.

وذكرت المصادر أن المشرف الحوثي «أبو أحمد حطبة» تسلّم من تجار ينحدرون من مدينة «دمت» وآخرين من خارج المديرية مبالغ مالية كبيرة لتأجيرهم المحال المراد إنشاؤها في واجهة المبنى الحكومي، فضلا أقسام المبنى المكون من طابقين.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الاعتداءات تمت بضوء أخضر حصلت عليه قيادات الميليشيات في المديرية من قيادة الميليشيات من صنعاء، وضمن نهبها الممنهج للأموال العامة.

وبحسب مهندسين، فإن جريمة الاعتداء التي تعرض لها مبنى المؤسسة الاقتصادية، شملت هدم الواجهة الأمامية المواجهة للشارع العام، والجهة الجنوبية، وبناء محال تجارية.