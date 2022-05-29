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الأمم المتحدة: نحتاج 40 مليون دولار فوراً لحل أزمة «صافر»
الأمم المتحدة: نحتاج 40 مليون دولار فوراً لحل أزمة «صافر»
30 مايو 2022 03:05

عدن (وكالات)

قال منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي أمس، إن المنظمة الدولية تحتاج بشكل عاجل إلى 40 مليون دولار في يونيو للبدء في عملية الطوارئ لتنفيذ الخطة المنسقة من الأمم المتحدة لحل أزمة الخزان «صافر» قبل فوات الأوان.
جاء ذلك في تغريدة نشرها جريسلي في حسابه، تضمنت أيضاً توجيه الشكر لمكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية على تشجيعه المانحين على تقديم 144 مليون دولار لتنفيذ خطة الأمم المتحدة الخاصة بالخزان «صافر»، مشيراً إلى توفر 40 مليوناً منها في الوقت الحالي.
وتعهدت عدة دول الشهر الماضي، خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة في تمويل عملية منع التسرّب النفطي المحتمل من الناقلة القديمة.

الأمم المتحدة
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