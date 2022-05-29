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«ميدل إيست فورم»: محاولات «إخوانية» لاختراق الكونجرس الأميركي
«ميدل إيست فورم»: محاولات «إخوانية» لاختراق الكونجرس الأميركي
30 مايو 2022 03:05

واشنطن (وكالات)

حذر موقع «ميدل إيست فورم» الأميركي من محاولة تنظيم «الإخوان»، اختراق الكونجرس الأميركي، منبهاً من المرشح معاذ الحريزي، الممول من «الإخوان».
ووفقاً لبيانات الانتخابات الفيدرالية الأميركية، فإن الحريزي المرشح في ولاية «كناتيكت» يمول حملته عبر رجال من جماعة «الإخوان» المتهمين بتمويل الإرهاب، وكبار المسؤولين المرتبطين بـ«الإخوان» في ليبيا، حيث أشار الموقع إلى أن الحريزي يترشح متخفياً وراء أجندة تقدمية إصلاحية لبسط نفوذ «الإخوان» في الكونجرس.
وأضاف الموقع أن الحريزي يحظى بدعم كامل من التحالف الليبي الأميركي، اللوبي السياسي الذي يجمع موالين لـ«الإخوان» الذين يعارضون المصالحة والتوافق وإحلال السلام في ليبيا.
ووفقاً للموقع حصل الحريزي، لدعم حملته الانتخابية ضد عضو الكونجرس جون لارسون، على ما يقرب من 500 ألف دولار منذ إطلاق حملته في المنطقة الأولى في «كناتيكتن» بفضل متبرعين مثل، عصام عميش، الذي أعلنته لجنة برلمانية في مجلس النواب الأميركي منذ 2017، عضواً كبيراً في التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وممولاً للإرهاب العابر للحدود باعتباره رئيساً للفرع الأميركي للتنظيم في ليبيا.

الكونجرس الأميركي
الإخوان
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