إزالة 2943 لغماً «حوثياً» خلال أسبوع

عدن (الاتحاد)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2943 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو، والتي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له، بأن الألغام المنزوعة، منها 159 لغماً مضاداً للأفراد، و325 لغماً مضاداً للدبابات، و2447 ذخيرة غير متفجرة، و12 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مايو إلى 6481 لغماً.

وأشار المركز إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» بلغ 342 ألفاً و374 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.