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انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين جنوب ليبيا
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين جنوب ليبيا
30 مايو 2022 03:05

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أطلق الجيش الليبي، أمس، عملية عسكرية جنوب البلاد، لملاحقة الجماعات الإرهابية التي تتخذ من هذه المناطق معقلاً لها ومجالاً لنشاطها وتحركاتها وتهدّد استقرار وأمن البلاد.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، اللواء خالد المحجوب، إن هذه العملية العسكرية البريّة المدعومة بغطاء جوّي، ستشمل كافة مناطق الجنوب، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد رصد تحركات مشبوهة لبقايا الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
وهذه العملية العسكرية، ليست الأولى التي يطلقها الجيش الليبي جنوب البلاد، حيث سبق أن أطلق عمليات مماثلة، نجح خلالها في القضاء على عددٍ من عناصر تنظيم «داعش» وقيادات تنظيم «القاعدة».
ومنذ سنوات، يبذل الجيش الليبي جهوداً كبيرة لبسط سلطته على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وكذلك من بقايا تنظيمي «داعش القاعدة»، التي تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

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