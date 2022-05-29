العراق: مصرع 3 «دواعش» بغارات جوية في جبال حمرين

هدى جاسم (بغداد)

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، بمقتل ثلاثة إرهابيين في ضربتين جويتين نفذتهما طائرات عراقية، وذلك ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأوضحت الخلية أن طائرات «إف- 16» عراقية نفذت ضربتين أسفرتا عن قتل ثلاثة إرهابيين وجرح آخر وتدمير كهف في منطقة «زرلوك» بـ«جبال حمرين» ضمن قاطع عمليات ديالى، وذلك وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

ولفتت الخلية إلى أن القوات الأمنية عازمة على مواصلة العمليات النوعية والاستباقية ضد من تبقى من العناصر الإرهابية.