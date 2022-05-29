معارك ضارية في دونباس.. وكييف تطالب بأسلحة أطول مدى

كراماتورسك (وكالات)

تدور معارك ضارية في شرق أوكرانيا للسيطرة على منطقة دونباس، حيث تهدد القوات الروسية مدينتي سيفيرودونيتسك وجارتها ليسيتشانسك، بعد إعلان موسكو السيطرة على بلدة ليمان الإستراتيجية، فيما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، في أول ظهور رسمي له خارج كييف منذ بدء الهجوم الروسي.

وأعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك سيرغي غايداي أنّ «الوضع يزداد سوءاً في ليسيتشانسك». وتشدد القوات الروسية الطوق على منطقة دونباس، ولا سيما حول سيفيرودونيتسك، حيث «شن الروس عمليات هجومية»، حسبما جاء في تقرير صدر أمس عن رئاسة أركان الجيش الأوكراني.

وقال: «القصف مكثف لدرجة أنه لم يعد من الممكن تقييم أحدث الخسائر والأضرار، فيما دُمرت عشرات المباني في الأيام القليلة الماضية»، مضيفاً: «الوضع تصاعد بشدة».

وأعلن غايداي أن «روسيا تستخدم كل وسائلها للسيطرة على سيفيرودونيتسك، أو منع أي تواصل بين المنطقة وأوكرانيا».

وأقر بأن «الأسبوع المقبل سيكون صعباً جداً»، لكنه اعتبر أن القوات الروسية «لن تتمكن من تحقيق كل ما تخطط له في مستقبل قريب».

من جانبه، أكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك أن «الروس استقدموا وسائل كثيرة لاقتحام المدينة لكن لا يمكنهم القيام بذلك حتى الآن»، مضيفاً: «نعتقد أن المدينة ستقاوم». وأشار إلى تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها مئة ألف نسمة قبل العمليات العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان أنّ قواتها دمّرت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة ترسانة مهمّة للجيش الأوكراني في منطقة دنيبرو، جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب البيان، استهدفت روسيا بصواريخ من الطراز نفسه خلال الـ24 ساعة الماضية نظام دفاع جويّ أوكرانيّ قرب ميكولايف، في منطقة دونيتسك، ومحطة رادار قرب خاركيف وخمسة مستودعات ذخيرة قرب سيفيرودونيتسك. وحوّلت روسيا تركيزها الرئيس على تطويق ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، لإحكام سيطرتها على دونباس.

وكان سيرغي غايداي أفاد في وقت سابق، أن «الجيش الروسي ببساطة يدمّر سيفيرودونيتسك»، مشيراً إلى أنه دخل ضواحي المدينة حيث تكبد «خسائر فادحة»، فيما تواصل القوات الأوكرانية محاولاتها لطرد الروس من فندق.

وجاء ذلك رداً على مسؤول في شرطة «جمهورية» لوهانسك الانفصالية الموالية لروسيا أعلن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسيّة ريا نوفوستي، يوم الجمعة الماضي، أن «مدينة سيفيرودونتسك محاصرة حالياً» والقوات الأوكرانية مطوقة فيها.

كذلك أعلن زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مساء أمس الأول، على تليجرام أن «سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا التامة.. تم تحرير المدينة». قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تتصدى اليوم الأحد لهجوم روسي على سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في الشرق، لكنها واجهت كذلك زخات من قذائف المدفعية الثقيلة.

وفي هذه الأثناء، حثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أبعد مدى من أجل إحداث تحول في اتجاه العملية العسكرية التي دخلت شهرها الرابع. وأبدى زيلينسكي أمله في أن تزوده الدول الحليفة بالسلاح المطلوب بشدة، وقال إنه يتوقع «أخباراً طيبة» في الأيام المقبلة. وبدأت أوكرانيا في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوتزر الأميركية ذاتية الدفع.

ومع ذلك، استبعد زيلينسكي فكرة استخدام القوة لاستعادة كل الأراضي التي خسرتها أوكرانيا أمام روسيا منذ عام 2014، والتي تتضمن كذلك شبه جزيرة القرم.

وقال: «لا أعتقد أنه يمكننا استعادة كل أراضينا بالوسائل العسكرية، وإذا قررنا السير على هذا النحو، فسوف نفقد مئات الآلاف من الناس». وتوجّه زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي، إلى شرق البلاد، حيث زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تليجرام: «2229 منزلًا مدمّراً في خاركيف وفي المنطقة.. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ». ودوت عدة انفجارات في خاركيف، بعد ساعات من زيارة زيلينسكي. وشوهد عمود ضخم من الدخان الأسود، بعد هدوء نسبي على مدى أسابيع.