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مسؤول روسي: توريد الحبوب للعالم بالروبل
مسؤول روسي: توريد الحبوب للعالم بالروبل
30 مايو 2022 03:05

موسكو (وكالات)

أعلن عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليشاس، أمس، أن توريد الحبوب الروسية إلى دول العالم سيكون مقابل الدفع بالروبل الروسي.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه القول: «توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي، وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية».
وكان وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إمكانية التحول إلى تسليم الصفقات بالروبل. وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدّري الحبوب، وأدت العملية العسكرية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية حول العالم.
وفي وقت تبدو أوكرانيا غير قادرة حالياً على تصدير حبوبها بسبب الحصار المفروض على موانئها، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصاله مع نظيريه الفرنسي والألماني، أمس الأول، استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود».
وأفاد الكرملين، في بيان، أن «روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية».
وقال بوتين، إن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها «سياسة مغلوطة من جانب الغرب، إضافة إلى العقوبات».

روسيا
أوكرانيا
الحبوب
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