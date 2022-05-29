تركيا: أدنى هجوم من شمال سوريا لن يمر دون رد

أنقرة (وكالات)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده لا يمكنها أن «تترك أدنى هجوم ضدها من شمالي سوريا يمر دون رد»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وجاء موقف أردوغان رداً على سؤال بشأن احتمال بدء عملية عسكرية تركية جديدة شمالي سوريا. وكان الرئيس التركي يتحدث إلى صحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة لأذربيجان.

وأشار أردوغان إلى أن «تركيا لا تأخذ إذناً من أحد لمكافحة الإرهاب».

وتحدث أردوغان عن وجود «بؤر» تتركز فيها «التنظيمات الإرهابية» المعروفة شمالي سوريا، موضحا أن تلك التنظيمات تنشط في مناطق تمتد من شمال شرقي إلى شمال غربي سوريا.

وأكد أن تركيا لا يمكنها تجاهل هذه الحقائق، وأن العمليات ضد «حزب العمال الكردستاني» وتفرعاته شمالي سوريا باتت أكثر إلحاحاً وأهمية من العمليات التي تنفذها تركيا ضد التنظيم شمالي العراق.

وأضاف أردوغان: «كما أقول دائماً، سنباغتهم ذات ليلة ولا بد لنا من القيام بذلك».

وردا على سؤال فيما إذا كان هناك تواصل مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية المحتملة، قال أردوغان: «قبل كل شيء يتعين على الجميع القيام بما يترتب عليه بخصوص هذه المواضيع».

وفي هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله إن المحادثات جرت بين تركيا ووفدين من فنلندا والسويد، الأسبوع الماضي، لم تكن على «المستوى المتوقع» وإن أنقرة لا يمكن أن توافق على دخول دول «داعمة للإرهاب» حلف شمال الأطلسي.

واعترضت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وهو ما أدى إلى تعليق اتفاق كان من شأنه السماح بتوسيع تاريخي للحلف في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتشير تصريحات أردوغان الأخيرة إلى استمرار معارضته لانضمامهما إلى التحالف الدفاعي الغربي. وقال مصدران لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن المحادثات التي انعقدت، يوم الأربعاء الماضي، لم تحرز تقدما يذكر. ولم يتضح متى ستعقد مزيد من المحادثات. وتلزم موافقة جميع الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي الثلاثين على توسيع عضويته.

وترفض تركيا مسعى فنلندا والسويد الانضمام إلى «الناتو» تأسيساً على أنهما تؤويان أشخاصاً مرتبطين بجماعة حزب العمال الكردستاني القومية وآخرين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وقال أردوغان أيضاً إنه يريد أن يرى نهاية للأزمة المأساوية بين روسيا وأوكرانيا بأسرع ما يمكن، لكن الوضع يزداد سوءاً كل يوم.

وأشار إلى أنه سيجري اليوم محادثات بالهاتف مع كل من روسيا وأوكرانيا، مضيفاً: «سنواصل تشجيع الطرفين على تشغيل قنوات الحوار والدبلوماسية».