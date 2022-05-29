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زيلينسكي يقيل مسؤولاً أمنياً بارزاً لهذا السبب
زيلينسكي
30 مايو 2022 00:22

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه أقال رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف "لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة".

وقال زيلينسكي في خطابه الوطني اليومي عقب الزيارة "لقد أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه".

وأضاف "ما هي الأسباب؟ الشرطة ستكتشف ذلك".

خاركيف ثاني مدن البلاد التي كانت تتعرض للقصف بشكل يومي تقريبًا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، تشهد هدوءًا منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب. لكن الشطر الشرقي من المدينة لا يزال مستهدفًا أحيانًا.

والتقى خلال زيارته حاكم منطقة خاركيف ورئيس البلدية وبحث معهما في برامج إعادة بناء.

وطلب منهما "إيجاد مشاريع رائعة" لإعادة إعمار المناطق المدمّرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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فولوديمير زيلينسكي
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