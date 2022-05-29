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16 إصابة مؤكدة بـ«جدري القردة» في فرنسا
أرشيفية
29 مايو 2022 22:29

سجلت فرنسا السبت 16 حالة إصابة «مؤكدة» بفيروس جدري القردة، بحسب السلطات الصحية الأحد. من هذه الحالات تم الإبلاغ عن 12 حالة في إيل دو فرانس، المنطقة الباريسية.

وأفادت حصيلة سابقة بوجود سبع حالات «مؤكدة»، وفقاً لوزيرة الصحة بريجيت بورغينيون الأربعاء. وكانت بورغينيون أشارت إلى أن السلطات لا تتوقع «تفشي» المرض، وأن البلاد لديها ما يكفي من اللقاحات للمخالطين.

وقالت المديرية العامة للصحة لـ«فرانس برس» الجمعة إن أول شخصين، يعتقد أنهما خالطا مريضاً بجدري القردة، تم تطعيمهما في باريس. حيال تسجيل حالات الإصابة بمرض جدري القردة، أوصت الهيئة العليا للصحة في مذكرة أصدرتها الثلاثاء، بتطعيم البالغين، بمن فيهم الطواقم الصحية الذين خالطوا أحد المرضى.

المصدر: وكالات
جدري القرود
فرنسا
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