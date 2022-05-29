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الإعصار «أغاتا» يهدد المكسيك
أرشيفية
29 مايو 2022 21:22

الإعصار «أغاتا» يهدد المكسيك أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن الإعصار أغاتا تشكل الأحد في مياه المحيط الهادئ المكسيكية، ومن المتوقع أن يشتد قبل أن يصل إلى الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

كان أغاتا وهو من الفئة 1 على مقياس سافير-سيمبسون الذي يشمل خمس درجات، على بعد 320 كيلومتراً غرب بويرتو أنغيل في المكسيك مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة، متنقلاً إلى الشمال الغربي بسرعة حوالى ستة كيلومترات في الساعة.

ويتوقع أن يتحول الإعصار، وهو الأول لهذا الموسم في مياه المحيط الهادئ، إلى الشمال الشرقي في وقت لاحق الأحد ويواصل ببطء مساره حتى مساء الاثنين. وجاء في تقرير المركز الوطني الأميركي للأعاصير "بناءً على المسار المتوقع سيقترب أغاتا من الساحل الجنوبي للمكسيك في وقت لاحق الأحد على أن يضرب اليابسة الاثنين".

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية المكسيكية، إن الإعصار سيسبب أمطارا غزيرة في مناطق بولايتي تشياباس وأواكساكا (جنوب)، وكذلك في مناطق ولايتي غيريرو وتاباسكو المجاورتين (جنوب شرق).

كما سيزيد الرطوبة الآتية من خليج المكسيك والبحر الكاريبي، ما يسبب هطول أمطار غزيرة في ولايات كامبيتشي وكينتانا رو وفيراكروز ويوكاتان على الساحل الشرقي للبلاد. وحذرت الهيئة من أن "هطول الأمطار قد يسبب انزلاقات للتربة وارتفاع منسوب الأنهار فضلاً عن الفيضانات".

تتعرض المكسيك سنويا للأعاصير المدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

المصدر: وكالات
الإعصار
المكسيك
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