الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فقدان طائرة تقل 22 شخصاً بينهم ألمانيان في النيبال
أرشيفية
29 مايو 2022 20:25

فُقدت طائرة تقل 22 شخصاً بينهم ألمانيان، في أجواء منطقة جبلية في النيبال، وفق ما أعلنت الأحد شركة الطيران «تارا اير» والسلطات، في حين يعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات البحث. وقال سدرشان بارتاولا المتحدث باسم الشركة ومقرها كاتماندو في تصريح لـ«فرانس برس»: «فُقد الاتصال برحلة داخلية متّجهة إلى جومسوم من بوخارا». وأقلعت الطائرة من طراز «توين أوتر»، وتعمل بمحركين من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09.55 (04.10 ت غ) قبل فقدان الاتصال اللاسلكي معها. وأشار بارتاولا إلى أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد وهي تقل 19 راكباً، بينهم ألمانيان وأربعه هنود. وتستغرق الرحلة جوا بين جومسوم المعروفة كنقطة انطلاق لمن يقصدون جبال الهيمالايا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال والواقعة على بعد 200 كلم إلى الغرب من العاصمة كاتماندو، 20 دقيقة. وتابع «نحاول تحديد المنطقة التي يمكن أن توجد فيها الطائرة»، مشيراً إلى أن «فرق الإنقاذ التابعة للشرطة والجيش» في طريقها إلى المنطقة حيث اختفت الطائرة. آخر موقع رُصدت فيه الطائرة هو في محيط غوريباني، وهي بلدة تقع على ارتفاع يناهز 2900 متر. وقال المتحدث باسم مطار بوخارا راج سوبيدي: «في الوقت الحالي، نجهل مكان الطائرة وفي أي وضع هي. لم تصلنا معلومات عن حريق أو أي شيء آخر يمكن أن يعطي مؤشراً». وأضاف أن «الطقس يجعل عمليات البحث صعبة. فقد اضطرت ثلاث مروحيات لوقف عملها. لا تزال هناك مروحية واحدة للجيش تحاول الوصول إلى المنطقة»، فيما بدأ يحلّ الظلام. وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل أن «الرؤية ضعيفة إلى درجة أننا لا نستطيع رؤية شيء».

المصدر: وكالات
النيبال
آخر الأخبار
رصد 71 حالة إصابة جديدة بـ«جدري القرود» في إنجلترا
عربي ودولي
رصد 71 حالة إصابة جديدة بـ«جدري القرود» في إنجلترا
اليوم 22:45
رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا
اليوم 22:40
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©