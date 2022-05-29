خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين وتعيين آخرين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أوامر ملكية شملت إعفاء مسؤولين وتعيين آخرين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان، اليوم الأحد، إن العاهل السعودي أصدر امرا ملكيا يقضي "بترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام"، كما اصدر الملك سلمان امراً بـ "تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة".

وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بتعيين "عادل بن أحمد الجبير مبعوثًا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله الحالي وهو وزير دولة ".

كما تم تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً للمملكة لدى الصين بالمرتبة الممتازة. كما تم إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ونصت الأوامر الملكية أيضاً على تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وحمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كما أصدر العاهل السعودي امرا بترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن . وصدر أمر ملكي آخر يقضي بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى.