اليابان تسجل أول يوم «شديد الحرارة» هذا العام

تخطت الحرارة 35 درجة مئوية في مدينتين واقعتين شرقي اليابان، اليوم الأحد، لتسجل بذلك أول يوم «شديد الحرارة» في البلاد هذا العام، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية بأن درجة الحرارة العظمى أثناء اليوم، بلغت 2ر35 درجة في مدينة تاكاساكي بمقاطعة جونما، ومدينة سانو في مقاطعة توتشيجي.

جدير بالذكر أن «الأيام شديدة الحرارة» يتم تعريفها بأنها تلك الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة أو أكثر.

وفي الوقت نفسه، سجلت مدينة تاجيمي في وسط البلاد، وتحديداً بمقاطعة جيفو، 9ر34 درجة مئوية، ليعاد تسجيل أعلى مستوى لدرجة الحرارة بالنسبة لهذا الموقع خلال شهر مايو.