الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليابان تسجل أول يوم «شديد الحرارة» هذا العام
من اليابان
29 مايو 2022 18:32

تخطت الحرارة 35 درجة مئوية في مدينتين واقعتين شرقي اليابان، اليوم الأحد، لتسجل بذلك أول يوم «شديد الحرارة» في البلاد هذا العام، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية بأن درجة الحرارة العظمى أثناء اليوم، بلغت 2ر35 درجة في مدينة تاكاساكي بمقاطعة جونما، ومدينة سانو في مقاطعة توتشيجي.

جدير بالذكر أن «الأيام شديدة الحرارة» يتم تعريفها بأنها تلك الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة أو أكثر.

وفي الوقت نفسه، سجلت مدينة تاجيمي في وسط البلاد، وتحديداً بمقاطعة جيفو، 9ر34 درجة مئوية، ليعاد تسجيل أعلى مستوى لدرجة الحرارة بالنسبة لهذا الموقع خلال شهر مايو.

المصدر: وكالات
الحرارة
درجات الحرارة
اليابان
آخر الأخبار
رصد 71 حالة إصابة جديدة بـ«جدري القرود» في إنجلترا
عربي ودولي
رصد 71 حالة إصابة جديدة بـ«جدري القرود» في إنجلترا
اليوم 22:45
رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا
اليوم 22:40
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©